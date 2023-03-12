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ВСУ ударили по Донецку из РСЗО «Смерч»

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Украинские войска ударили по Донецку из РСЗО «Смерч», заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
ВСУ ударили по Донецку из РСЗО «Смерч»
  • РИА Новости

«Противник вёл огонь из РСЗО БМ-30 «Смерч» со своих позиций, расположенных в районе населённого пункта Андреевка, с применением фугасных ракет 9М55Ф», — говорится в сообщении представительства.

Речь идёт об обстреле Калининского и Ленинского районов города.

Уточняется, что во время обстрела ВСУ использовали тактику отвлечения сил ПВО от применения основного типа вооружения — рядом с местом попадания ракет от РСЗО специалисты обнаружили фрагменты сбитой HIMARS.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли ещё три района Донецка: Киевский, Петровский и Куйбышевский.

Украинский вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в интервью Journal du Dimacnhe, что Киев ведёт планирование наступательной операции, но ожидает для этого оружие от западных стран.

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