ВСУ ударили по Донецку из РСЗО «Смерч»

Украинские войска ударили по Донецку из РСЗО «Смерч», заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Противник вёл огонь из РСЗО БМ-30 «Смерч» со своих позиций, расположенных в районе населённого пункта Андреевка, с применением фугасных ракет 9М55Ф», — говорится в сообщении представительства.

Речь идёт об обстреле Калининского и Ленинского районов города.

Уточняется, что во время обстрела ВСУ использовали тактику отвлечения сил ПВО от применения основного типа вооружения — рядом с местом попадания ракет от РСЗО специалисты обнаружили фрагменты сбитой HIMARS.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли ещё три района Донецка: Киевский, Петровский и Куйбышевский.

Украинский вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в интервью Journal du Dimacnhe, что Киев ведёт планирование наступательной операции, но ожидает для этого оружие от западных стран.