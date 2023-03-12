В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли три района Донецка
- РИА Новости
В 11:25 по Киевскому району было выпущено три снаряда калибра 155 мм со стороны населённого пункта Очеретино.
«12:40 — населённый пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм», — заявили в представительстве.
В 12:45 Петровский район обстреляли четырьмя снарядами калибра 155 мм со стороны населённого пункта Курахово.
Ранее украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО по Будённовскому и Калининскому районам Донецка в Донецкой Народной Республике.