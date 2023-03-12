В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли три района Донецка

Украинские войска обстреляли три района Донецка: Киевский, Петровский и Куйбышевский. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

РИА Новости

В 11:25 по Киевскому району было выпущено три снаряда калибра 155 мм со стороны населённого пункта Очеретино. «12:40 — населённый пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм», — заявили в представительстве. В 12:45 Петровский район обстреляли четырьмя снарядами калибра 155 мм со стороны населённого пункта Курахово. Ранее украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО по Будённовскому и Калининскому районам Донецка в Донецкой Народной Республике.