Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев ждёт от Запада оружие для наступления
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«Планирование этой операции уже началось», — сказала она. Её заявление приводит РИА Новости.
По её словам, оружие нужно военным ВСУ, чтобы не идти к российским позициям «с пустыми руками».
Стефанишина добавила, что Киев нуждается в бронетехнике, авиации, танках, артиллерии и снарядах.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные за минувшие сутки уничтожили более 220 солдат ВСУ в ходе боевых действий на Донецком направлении.