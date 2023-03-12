Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев ждёт от Запада оружие для наступления

Украинский вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в интервью Journal du Dimacnhe, что Киев ведёт планирование наступательной операции, но ожидает для этого оружие от западных стран.

«Планирование этой операции уже началось», — сказала она. Её заявление приводит РИА Новости.

По её словам, оружие нужно военным ВСУ, чтобы не идти к российским позициям «с пустыми руками».

Стефанишина добавила, что Киев нуждается в бронетехнике, авиации, танках, артиллерии и снарядах.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные за минувшие сутки уничтожили более 220 солдат ВСУ в ходе боевых действий на Донецком направлении.