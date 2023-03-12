Узнать больше

Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев ждёт от Запада оружие для наступления

Короткая ссылка
Украинский вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в интервью Journal du Dimacnhe, что Киев ведёт планирование наступательной операции, но ожидает для этого оружие от западных стран.
Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев ждёт от Запада оружие для наступления
  • Gettyimages.ru

«Планирование этой операции уже началось», — сказала она. Её заявление приводит РИА Новости.

По её словам, оружие нужно военным ВСУ, чтобы не идти к российским позициям «с пустыми руками».

Стефанишина добавила, что Киев нуждается в бронетехнике, авиации, танках, артиллерии и снарядах.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные за минувшие сутки уничтожили более 220 солдат ВСУ в ходе боевых действий на Донецком направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить