Глава МИУ Кубраков: продление зерновой сделки на 60 дней противоречит соглашению

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что продление зерновой сделки на 60 дней не соответствует соглашению.

Он отметил, что соглашение предусматривает продление зерновой сделки минимум на 120 дней.

«Поэтому позиция России о продлении соглашения только на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН», — приводит РИА Новости слова Кубракова в Twitter.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва не возражает против продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 марта, но лишь на 60 дней.