Глава МИУ Кубраков: продление зерновой сделки на 60 дней противоречит соглашению
Он отметил, что соглашение предусматривает продление зерновой сделки минимум на 120 дней.
«Поэтому позиция России о продлении соглашения только на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН», — приводит РИА Новости слова Кубракова в Twitter.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва не возражает против продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 марта, но лишь на 60 дней.