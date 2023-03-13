В офисе Генсека ООН заявили, что предпримут все усилия для сохранения зерновой сделки

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН предпримут все усилия для сохранения зерновой сделки.

Он отметил, что зерновая сделка способствует снижению мировых цен на продовольствие.

«Поэтому мы будем делать всё возможное, чтобы сохранить целостность соглашения и обеспечить продолжение его действия», — сказал Дюжаррик.

Говоря о ситуации с экспортом российской сельскохозяйственной продукции, он заявил, что ООН последовательно работает с частным сектором, с Россией, Евросоюзом, Великобританией, США и другими сторонами, чтобы добиться полного выполнения подписанного меморандума о понимании.

«Мы продолжаем усилия, но, очевидно, многие вещи находятся не во власти ООН», — цитирует его ТАСС.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что позиция Москвы по зерновой сделке будет зависеть от прогресса по экспорту российской сельскохозяйственной продукции.

Также замглавы МИД отметил, что Россия не возражает против продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 марта, но лишь на 60 дней.