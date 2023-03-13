Глава Минобороны Молдавии заявил об отсутствии военных угроз для республики

Глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый в эфире телеканала Vocea Basarabiei заявил об отсутствии военных угроз для республики.

«Мы утверждаем, основываясь на анализах, что прямых угроз для Молдавии нет», — цитирует его РИА Новости.

Министр уточнил, что непрямых угроз военного характера для республики сейчас также нет.

«Есть большая проблема непрямых угроз, когда группировки, преследующие не национальные интересы, пытаются дестабилизировать ситуацию у нас в стране», — утверждает он.

Ранее посол Молдавии в Бухаресте Виктор Кирилэ заявил, что Кишинёв не видит рисков для безопасности со стороны Приднестровья.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что возможность провокаций со стороны Украины вблизи Приднестровья вызывает обеспокоенность.

Дипломат призвала международные организации обратить внимание на информацию о подготовке Киевом провокации с доставкой радиоактивных материалов.