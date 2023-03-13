Узнать больше

Глава Минобороны Молдавии заявил об отсутствии военных угроз для республики

Короткая ссылка
Глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый в эфире телеканала Vocea Basarabiei заявил об отсутствии военных угроз для республики.
Глава Минобороны Молдавии заявил об отсутствии военных угроз для республики
  • РИА Новости

«Мы утверждаем, основываясь на анализах, что прямых угроз для Молдавии нет», — цитирует его РИА Новости.

Министр уточнил, что непрямых угроз военного характера для республики сейчас также нет.

«Есть большая проблема непрямых угроз, когда группировки, преследующие не национальные интересы, пытаются дестабилизировать ситуацию у нас в стране», — утверждает он.

Ранее посол Молдавии в Бухаресте Виктор Кирилэ заявил, что Кишинёв не видит рисков для безопасности со стороны Приднестровья.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что возможность провокаций со стороны Украины вблизи Приднестровья вызывает обеспокоенность.

Дипломат призвала международные организации обратить внимание на информацию о подготовке Киевом провокации с доставкой радиоактивных материалов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить