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Захарова призвала международные организации обратить внимание на данные по Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала международные организации обратить внимание на информацию о подготовке Киевом провокации с доставкой радиоактивных материалов.
Захарова призвала международные организации обратить внимание на данные по Украине
  • РИА Новости

«Призываем профильные международные организации обратить самое пристальное внимание на данную информацию. Предостерегаем киевский режим и его западных спонсоров от любых необдуманных действий, ставящих под угрозу жизни и здоровье тысяч мирных жителей», — говорится в сообщении дипломата.

Захарова обратила внимание на молчание со стороны украинских властей, которые не комментировали эту информацию. По мнению представителя российского МИД, власти Киева готовы использовать любой повод для эскалации.

Ранее в МИД России заявили, что порты Одессы и Черноморска, участвующие в зерновой сделке, могли использоваться для доставки на Украину радиоактивных материалов.

Также сообщалось, что украинские войска проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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