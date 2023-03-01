Захарова призвала международные организации обратить внимание на данные по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала международные организации обратить внимание на информацию о подготовке Киевом провокации с доставкой радиоактивных материалов.

«Призываем профильные международные организации обратить самое пристальное внимание на данную информацию. Предостерегаем киевский режим и его западных спонсоров от любых необдуманных действий, ставящих под угрозу жизни и здоровье тысяч мирных жителей», — говорится в сообщении дипломата.

Захарова обратила внимание на молчание со стороны украинских властей, которые не комментировали эту информацию. По мнению представителя российского МИД, власти Киева готовы использовать любой повод для эскалации.

Ранее в МИД России заявили, что порты Одессы и Черноморска, участвующие в зерновой сделке, могли использоваться для доставки на Украину радиоактивных материалов.

Также сообщалось, что украинские войска проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.