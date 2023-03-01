МИД России: порты Украины могли использоваться для доставки радиоактивных материалов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что порты Одессы и Черноморска, участвующие в зерновой сделке, могли использоваться для доставки на Украину радиоактивных материалов.

Как она отметила, в ведомстве обратили внимание на циркулирующую в ряде украинских СМИ, интернет-ресурсах и соцсетях информацию о доставке в порты Одесской области радиоактивных материалов.

«Согласно этим данным, 16 февраля в порт Черноморска в обход таможенного досмотра с территории одного из европейских государств были доставлены контейнеры с радиоактивными веществами и англоязычной маркировкой. 19 февраля в порт Одессы на одном из сухогрузов были доставлены аналогичные контейнеры, содержащие радиоактивное вещество «Калифорний-252», — указала Захарова.

Она заявила, что, по данным разных ресурсов, при приёмке вещества в порту Одессы была отключена система радиоактивного мониторинга.

«Украинские блогеры высказывали опасения, что речь может идти о неких компонентах для снаряжения боеприпасов и даже изготовления «грязной бомбы», — добавила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что украинские войска проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.