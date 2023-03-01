Узнать больше

МИД России: порты Украины могли использоваться для доставки радиоактивных материалов

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что порты Одессы и Черноморска, участвующие в зерновой сделке, могли использоваться для доставки на Украину радиоактивных материалов.
МИД России: порты Украины могли использоваться для доставки радиоактивных материалов
  • РИА Новости

Как она отметила, в ведомстве обратили внимание на циркулирующую в ряде украинских СМИ, интернет-ресурсах и соцсетях информацию о доставке в порты Одесской области радиоактивных материалов.

«Согласно этим данным, 16 февраля в порт Черноморска в обход таможенного досмотра с территории одного из европейских государств были доставлены контейнеры с радиоактивными веществами и англоязычной маркировкой. 19 февраля в порт Одессы на одном из сухогрузов были доставлены аналогичные контейнеры, содержащие радиоактивное вещество «Калифорний-252», — указала Захарова.

Она заявила, что, по данным разных ресурсов, при приёмке вещества в порту Одессы была отключена система радиоактивного мониторинга. 

«Украинские блогеры высказывали опасения, что речь может идти о неких компонентах для снаряжения боеприпасов и даже изготовления «грязной бомбы», — добавила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что украинские войска проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить