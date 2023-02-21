France 24: украинские военные проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Украинские войска проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает агентство France 24.

«Для украинских войск она (зона отчуждения. — RT) стала важной тренировочной площадкой», — говорится в сообщении.

По данным агентства, по зоне отчуждения в 15 км от границы с Белоруссией разъезжают армейский грузовик с зенитным орудием и танк.

Ранее в Минобороны сообщили, что Киев готовит провокацию с обвинением России в заражении значительных территорий Украины в результате действий военных возле Чернобыля.

Также в межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию заявили, что Киев намерен обвинить Россию в расхищении радиоактивных материалов Чернобыльской атомной электростанции.