Посол Молдавии: Кишинёв не видит рисков для безопасности со стороны Приднестровья
- РИА Новости
«Мы следим за ситуацией в Приднестровском регионе, и мы не видим ничего особенного из того, что было несколько месяцев назад», — приводит его слова РИА Новости.
Кирилэ отметил, что Кишинёв и Тирасполь продолжают поддерживать диалог в рамках отраслевых рабочих групп.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что возможность провокаций со стороны Украины вблизи Приднестровья вызывает обеспокоенность.
Дипломат призвала международные организации обратить внимание на информацию о подготовке Киевом провокации с доставкой радиоактивных материалов.