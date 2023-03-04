Посол Молдавии: Кишинёв не видит рисков для безопасности со стороны Приднестровья

Кишинёв не видит рисков для безопасности со стороны Приднестровья, заявил посол Молдавии в Бухаресте Виктор Кирилэ.

«Мы следим за ситуацией в Приднестровском регионе, и мы не видим ничего особенного из того, что было несколько месяцев назад», — приводит его слова РИА Новости.

Кирилэ отметил, что Кишинёв и Тирасполь продолжают поддерживать диалог в рамках отраслевых рабочих групп.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что возможность провокаций со стороны Украины вблизи Приднестровья вызывает обеспокоенность.

Дипломат призвала международные организации обратить внимание на информацию о подготовке Киевом провокации с доставкой радиоактивных материалов.