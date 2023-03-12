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Глава Минкульта Украины Ткаченко предложил обсудить переименование России с экспертами

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Глава украинского Министерства культуры Александр Ткаченко в эфире всеукраинского телемарафона предложил обсудить с экспертами идею переименования России в Московию.
Глава Минкульта Украины Ткаченко предложил обсудить переименование России с экспертами
  • Gettyimages.ru

«Очевидно, что (предложение. — RT) имеет историческое основание... Очевидно, что тут нужно консультироваться с экспертами, мне эта идея симпатична, но своё слово должны сказать эксперты», — цитирует его РИА Новости.

В ноябре 2022 года на сайте офиса президента Украины появилась петиция с просьбой о переименовании России в Московию.

Также в петиции предлагается «заменить термин «русский» на «московский», а «Российская Федерация» на «Московская Федерация».

Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому премьеру Денису Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименования России в Московию.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что это лишь ещё одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России».

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