Медведчук: у Киева не получится сделать Украину трупом

У украинского правительства не получится сделать Украину трупом, поскольку украинцы не зомби, заявил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

«Режим Зеленского в очередной раз доказал, что у него нет ничего святого, теперь уже в буквальном смысле. Сегодня власть начинает рейдерский захват главной святыни православия — Киево-Печерской Лавры», — цитирует РИА Новости Медведчука.

Он отметил, что у народа Украины отнимают веру, ранее отняли русский язык, являющийся родным для миллионов украинцев.

По его словам, украинские власти предпочли вести людей на бойню, получая деньги и оружие от стран НАТО.

«Но у киевской власти не получится сделать Украину трупом, опасным зомби. Украинцы живая, духовная, справедливая нация. Украинцы не зомби, есть Другая Украина, настоящая, истинная, славянская, православная, которая не позволит навязать сатанизм и беззаконие», — добавил Медведчук.

Ранее стало известно, что Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал данные требования апогеем беззакония.