FT: Украина получила одну из обещанных США и Германией систем ПВО Patriot

Украина уже получила одну из двух систем ПВО Patriot, но её ещё не ввели в эксплуатацию.

«Украина получила одну из двух систем ПВО Patriot, обещанных США и Германией, но она ещё не введена в эксплуатацию», — говорится в сообщении Financial Times.

Кроме того, в материалах издания отмечается, что ожидаются также поставки нескольких пусковых установок Patriot из Нидерландов.

Помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш ранее заявил, что системы ПВО Patriot начнут действовать на Украине очень скоро.

При этом в Белом доме предупредили, что Patriot не поможет Киеву остановить крылатые ракеты России.