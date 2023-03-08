Спецназ начал разгон акции против закона об иноагентах в Тбилиси
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Полиция применяет слезоточивый газ в отношении протестующих.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси протестующие разбили окна в здании парламента и начали забрасывать туда петарды.
До этого полицейский спецназ в Тбилиси применил водомёты и слезоточивый газ для оттеснения протестующих от здания парламента Грузии.
7 марта в Тбилиси начались протесты после того, как парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния.