Спецназ начал разгон акции против закона об иноагентах в Тбилиси

Спецназ полиции в Тбилиси начал разгон акции против закона об иноагентах в Грузии.

Полиция применяет слезоточивый газ в отношении протестующих.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси протестующие разбили окна в здании парламента и начали забрасывать туда петарды.

До этого полицейский спецназ в Тбилиси применил водомёты и слезоточивый газ для оттеснения протестующих от здания парламента Грузии.

7 марта в Тбилиси начались протесты после того, как парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния.