Спецназ в Тбилиси применил водомёты для оттеснения протестующих от парламента

Полицейский спецназ в Тбилиси применил водомёты и слезоточивый газ для оттеснения протестующих от здания парламента Грузии.

Об этом сообщило РИА Новости.

До этого протестующие предприняли попытку расшатать ворота возле парламента.

Ранее оппозиционер Георгий Вашадзе во время акции протеста в Тбилиси заявил, что руководству Грузии даётся один час на выполнение двух требований.

В числе требований оппозиции отзыв законопроекта об иноагентах из грузинского парламента и освобождение всех задержанных 7 марта участников протестов.

7 марта в Тбилиси произошли беспорядки после того, как парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния.

8 марта протесты в грузинской столице продолжились.