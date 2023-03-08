Спецназ в Тбилиси применил водомёты для оттеснения протестующих от парламента
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Об этом сообщило РИА Новости.
До этого протестующие предприняли попытку расшатать ворота возле парламента.
Ранее оппозиционер Георгий Вашадзе во время акции протеста в Тбилиси заявил, что руководству Грузии даётся один час на выполнение двух требований.
В числе требований оппозиции отзыв законопроекта об иноагентах из грузинского парламента и освобождение всех задержанных 7 марта участников протестов.
7 марта в Тбилиси произошли беспорядки после того, как парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния.
8 марта протесты в грузинской столице продолжились.