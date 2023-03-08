Оппозиция на акции протеста в Тбилиси выдвинула властям Грузии два требования
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Об этом информирует РИА Новости.
В числе требований оппозиции отзыв законопроекта об иноагентах из грузинского парламента и освобождение всех задержанных 7 марта участников протестов.
По словам Вашадзе, если власти Грузии не выполнят эти требования в течение часа, протестующие «перейдут к другим шагам».
7 марта в Тбилиси произошли беспорядки после того, как парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния.
Были задержаны более 70 участников протестов, ранены 50 полицейских.
Подробнее — в материале RT.
8 марта в грузинской столице началась новая акция протеста.