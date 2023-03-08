МВД сообщило о задержании шести человек на акции протеста в центре Тбилиси
Об этом сообщает Sputnik Грузия.
Отмечается, что часть протестующих после того, как полиция применила водомёты, вернулась на проспект Руставели к зданию парламента.
Также сообщается, что полицейский спецназ продвигается от площади Свободы к зданию грузинского парламента.
Ранее протестующие в Тбилиси прорвали заграждение, выставленное полицией у главного входа в парламент.
По данным МВД, среди полицейских и протестующих есть пострадавшие.
7 марта парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. После этого в грузинской столице начались протесты.