Зеленский заявил, что уход ВСУ из Артёмовска откроет России путь к другим городам Донбасса
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По его словам, в случае взятия Артёмовска под контроль российские силы могут пойти на Краматорск и на Славянск.
Зеленский добавил, что в таком случае для российских войск будет «открытая дорога» в другие города на Донецком направлении.
Ранее украинский президент заявил о тяжёлом положении Вооружённых сил Украины в районе Артёмовска.
По данным украинских СМИ, военные Вооружённых сил Украины в Артёмовске пожаловались на низкие шансы выжить и на старое оружие.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Артёмовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое.