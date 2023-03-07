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Зеленский заявил, что уход ВСУ из Артёмовска откроет России путь к другим городам Донбасса

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил CNN, что уход Вооружённых сил Украины из Артёмовска (Бахмута) откроет российским силам путь к другим городам Донбасса.
Зеленский заявил, что уход ВСУ из Артёмовска откроет России путь к другим городам Донбасса
  • AP
  • © Libkos

По его словам, в случае взятия Артёмовска под контроль российские силы могут пойти на Краматорск и на Славянск.

Зеленский добавил, что в таком случае для российских войск будет «открытая дорога» в другие города на Донецком направлении.

Ранее украинский президент заявил о тяжёлом положении Вооружённых сил Украины в районе Артёмовска.

По данным украинских СМИ, военные Вооружённых сил Украины в Артёмовске пожаловались на низкие шансы выжить и на старое оружие.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Артёмовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое.

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