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Зеленский заявил о тяжёлом положении ВСУ в Артёмовске

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Украинский президент Владимир Зеленский в беседе с Daily Mail заявил о тяжёлом положении Вооружённых сил Украины в районе Артёмовска (Бахмута) в Донбассе.
Зеленский заявил о тяжёлом положении ВСУ в Артёмовске
  • Gettyimages.ru

По его словам, для украинских войск сражение в Артёмовске является «одним из самых тяжёлых».

Также он назвал ситуацию для ВСУ в городе «болезненной и трудной». 

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины создали четыре группировки вокруг Артёмовска (Бахмута), чтобы помешать российским штурмовым отрядам блокировать город.

По данным украинских СМИ, военные Вооружённых сил Украины в Артёмовске пожаловались на низкие шансы выжить и на старое оружие.

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