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Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский подал сигнал бедствия из-за Артёмовска

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Президент Украины Владимир Зеленский подал сигнал бедствия коллективному Западу из-за тяжёлого положения украинской армии на передовой.
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский подал сигнал бедствия из-за Артёмовска
  • AFP
  • © Dimitar DILKOFF

Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу.

По информации Макгрегора, количество погибших военных ВС Украины достигает 200 тыс., в частности, из-за «упорной обороны» Артёмовска (Бахмута).

«Сейчас он (Зеленский. — RT) в очень плохом положении. У него мало резервов, вооружений, но самая большая проблема в том, что лучшие его солдаты мертвы», — считает Макгрегор.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что освобождение Артёмовска (Бахмута) продолжается.

По его словам, взятие города позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.

По его словам, потери ВС Украины растут, в феврале они превысили 11 тыс. Это на 40% превышает потери Киева за январь.

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