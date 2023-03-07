Американский ветеран Ноктис Дрейвен, комментируя сообщения о том, что Киев отправляет на передовую «раненых и больных украинских военных», заявил, что спасти их может только Россия.

«Никто из них уже не хочет воевать. Сейчас только Россия может спасти этих людей, потому что украинское правительство и Запад увидят, как они умрут, и даже не станут думать об этом. Я не знаю, может быть, это потому, что когда-то я тоже был военным, но я чувствую, как у меня кровь закипает в жилах, я не могу выразить словами свою злость», — написал он в Twitter.

Ранее украинские СМИ писали, что военные Вооружённых сил Украины в Артёмовске (Бахмуте) пожаловались на низкие шансы выжить и на старое оружие.

По данным RT, у Вооружённых сил Украины в настоящее время практически нет резервов, не задействованных в боевых действиях, поэтому о привлечении Киевом свежих сил в район Артёмовска и Часова Яра речи не идёт.