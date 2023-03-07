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Командир ВСУ Ярославский заявил об угрозе Краматорску в случае оставления Артёмовска

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Города, которые находятся вблизи Артёмовска (Бахмута) могут оказаться под ударом в случае отхода ВСУ из города, заявил командир подразделения украинской армии Денис Ярославский.

«Люди должны понимать, что если сейчас ВСУ отпустят Бахмут, несмотря на жертвы, которые мы принесли... мы перенесём этот ад, который сейчас там происходит, в другие города. Например, Часов Яр, Краматорск и другие», — приводит РИА Новости слова Ярославского в эфире телеканала «Рада».

Он отметил, что российские военные могут не остановиться, в случае оставления армией Украины Артёмовска.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины создали четыре группировки вокруг Артёмовска (Бахмута), чтобы помешать российским штурмовым отрядам блокировать город.

По данным украинских СМИ, военные Вооружённых сил Украины в Артёмовске пожаловались на низкие шансы выжить и на старое оружие.

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