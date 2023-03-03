Врачи в Донецке провели операцию по извлечению мины из тела мужчины
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«Привезли раненого с неразорвавшейся миной в ягодичной области справа. Хирургам выдали бронежилеты, каски», — приводит РИА Новости слова профессора, руководителя отдела общей неотложной хирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Андрея Королькова.
Он подчеркнул, что взрыва мины не произошло, мужчина идёт на поправку.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что противопехотные мины «Лепесток» вновь обнаружены в Кировском районе города.