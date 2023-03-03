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Врачи в Донецке провели операцию по извлечению мины из тела мужчины

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Врачи в Донецком территориальном клиническом медицинском объединении провели успешную операцию по извлечению мины из тела мужчины.
Врачи в Донецке провели операцию по извлечению мины из тела мужчины
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

«Привезли раненого с неразорвавшейся миной в ягодичной области справа. Хирургам выдали бронежилеты, каски», — приводит РИА Новости слова профессора, руководителя отдела общей неотложной хирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Андрея Королькова.

Он подчеркнул, что взрыва мины не произошло, мужчина идёт на поправку.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что противопехотные мины «Лепесток» вновь обнаружены в Кировском районе города.

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