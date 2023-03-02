В Донецке вновь обнаружили мины «Лепесток»

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что противопехотные мины «Лепесток», которые забрасывают на территорию населённых пунктов ДНР украинские силовики, обнаружены в Кировском районе города.

РИА Новости

«В посёлке Лидиевка Кировского района около дома № 6 по улице Делегатской обнаружены противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», — написал он в Telegram. Ранее Кулемзин сообщал о минах «Лепесток» в Петровском районе города.