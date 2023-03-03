Додон: переименование государственного языка Молдавии в румынский необходимо отменить

Решение правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» о переименовании государственного языка в румынский необходимо отменить. Такое мнение выразил бывший молдавский президент Игорь Додон.

По мнению Додона, переименование языка нацелено на попытку властей страны отвлечь внимание граждан от множества проблем, с которыми сталкивается Молдавия в данный момент.

Экс-президент добавил, что подобное решение носит антиконституционный характер.

«Государственный язык в Молдавии — молдавский, и точка», — сказал он.

Ранее стало известно, что правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» на заседании парламента одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский.

Также сообщалось, что в парламенте Молдавии произошла потасовка из-за переименования государственного языка.