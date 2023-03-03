Додон: переименование государственного языка Молдавии в румынский необходимо отменить
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По мнению Додона, переименование языка нацелено на попытку властей страны отвлечь внимание граждан от множества проблем, с которыми сталкивается Молдавия в данный момент.
Экс-президент добавил, что подобное решение носит антиконституционный характер.
«Государственный язык в Молдавии — молдавский, и точка», — сказал он.
Ранее стало известно, что правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» на заседании парламента одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский.
Также сообщалось, что в парламенте Молдавии произошла потасовка из-за переименования государственного языка.