В Ровенской области копают ещё одну линию противотанковых рвов у границы с Белоруссией
- РИА Новости
Об этом Коваль написал в Telegram.
«В Ровненской области у границы с Белоруссией копают вторую линию противотанковых рвов», — сообщил он.
По его словам, на данном участке ежедневно продолжают укреплять границу, возводя фортификационные и инженерные сооружения.
25 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили о решении расширить заминированную полосу вдоль границ с Белоруссией и Россией до 2 км.
В Белоруссии заявили о переходе к мерам адекватного реагирования на возможные провокации Украины.