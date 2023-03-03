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В Ровенской области копают ещё одну линию противотанковых рвов у границы с Белоруссией

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В Ровненской области Украины начались работы по созданию дополнительной линии противотанковых рвов у границы с Белоруссией, сообщил глава областной администрации Виталий Коваль.
В Ровенской области копают ещё одну линию противотанковых рвов у границы с Белоруссией
  • РИА Новости

Об этом Коваль написал в Telegram.

«В Ровненской области у границы с Белоруссией копают вторую линию противотанковых рвов», — сообщил он.

По его словам, на данном участке ежедневно продолжают укреплять границу, возводя фортификационные и инженерные сооружения.

25 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили о решении расширить заминированную полосу вдоль границ с Белоруссией и Россией до 2 км.

В Белоруссии заявили о переходе к мерам адекватного реагирования на возможные провокации Украины.

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