В Белоруссии заявили, что принимают меры реагирования на возможные провокации Украины
- РИА Новости
«Вероятность возникновения вооружённых провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, остаётся высокой уже на протяжении длительного времени», — приводит ТАСС его слова.
Ревенко добавил, что Минск ранее лишь фиксировал провокации, а теперь Белоруссия перешла к мерам адекватного реагирования на них.
По его словам, за два года количество военных учений у границ Белоруссии увеличилось в четыре раза, передаёт БЕЛТА.
Минобороны Белоруссии сообщило, что военнослужащие воинской части механизированного соединения, усиленной подразделениями ПВО, отработают в ходе проверки боеготовности белорусской армии оборону района.