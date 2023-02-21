В Белоруссии заявили, что принимают меры реагирования на возможные провокации Украины

В Белоруссии заявили о переходе к мерам адекватного реагирования на возможные провокации Украины. Об этом заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко.

«Вероятность возникновения вооружённых провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, остаётся высокой уже на протяжении длительного времени», — приводит ТАСС его слова.

Ревенко добавил, что Минск ранее лишь фиксировал провокации, а теперь Белоруссия перешла к мерам адекватного реагирования на них.

По его словам, за два года количество военных учений у границ Белоруссии увеличилось в четыре раза, передаёт БЕЛТА.

Минобороны Белоруссии сообщило, что военнослужащие воинской части механизированного соединения, усиленной подразделениями ПВО, отработают в ходе проверки боеготовности белорусской армии оборону района.