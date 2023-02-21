Минобороны Белоруссии заявило о проверке боеготовности мехподразделения и сил ПВО

Минобороны Белоруссии сообщило, что военнослужащие воинской части механизированного соединения, усиленной подразделениями ПВО, отработают в ходе проверки боеготовности белорусской армии оборону района.

«Личному составу предстоит выполнение ряда учебно-боевых задач, в том числе по организации охраны и обороны района, его инженерного оборудования и осуществлению комплекса мер по организации тылового и технического обеспечения», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В конце декабря в Минобороны Белоруссии сообщили, что Минская военная комендатура проводит комплекс проверочных мероприятий по переводу военнослужащих с мирного на военное время.

Также в Военной академии Белоруссии была проведена внезапная проверка боевой готовности.