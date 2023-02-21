Узнать больше

Минобороны Белоруссии заявило о проверке боеготовности мехподразделения и сил ПВО

Короткая ссылка
Минобороны Белоруссии сообщило, что военнослужащие воинской части механизированного соединения, усиленной подразделениями ПВО, отработают в ходе проверки боеготовности белорусской армии оборону района.
Минобороны Белоруссии заявило о проверке боеготовности мехподразделения и сил ПВО
  • РИА Новости

«Личному составу предстоит выполнение ряда учебно-боевых задач, в том числе по организации охраны и обороны района, его инженерного оборудования и осуществлению комплекса мер по организации тылового и технического обеспечения», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В конце декабря в Минобороны Белоруссии сообщили, что Минская военная комендатура проводит комплекс проверочных мероприятий по переводу военнослужащих с мирного на военное время.

Также в Военной академии Белоруссии была проведена внезапная проверка боевой готовности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить