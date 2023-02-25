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На Украине заявили о расширении заминированной полосы вдоль границ с Россией и Белоруссией

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В госпогранслужбе Украины сообщили, что было принято решение расширить заминированную полосу вдоль границ с Белоруссией и Россией до двух километров.
На Украине заявили о расширении заминированной полосы вдоль границ с Россией и Белоруссией
  • РИА Новости

«Полоса вдоль украино-российской и украино-белорусской границы увеличится до двух километров в ширину. Практически это будет заминированная территория», — говорится в заявлении ведомства.

Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль ранее сообщил, что Украина намерена усилить систему безопасности на границе с Белоруссией с помощью инновационных средств.

В Белоруссии заявили о переходе к мерам адекватного реагирования на возможные провокации Украины. 

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