На Украине заявили о расширении заминированной полосы вдоль границ с Россией и Белоруссией
- РИА Новости
«Полоса вдоль украино-российской и украино-белорусской границы увеличится до двух километров в ширину. Практически это будет заминированная территория», — говорится в заявлении ведомства.
Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль ранее сообщил, что Украина намерена усилить систему безопасности на границе с Белоруссией с помощью инновационных средств.
В Белоруссии заявили о переходе к мерам адекватного реагирования на возможные провокации Украины.