Узнать больше

Украина усилит систему безопасности на границе с Белоруссией инновационными средствами

Короткая ссылка
Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что Украина намерена усилить систему безопасности на границе с Белоруссией с помощью инновационных средств.
Украина усилит систему безопасности на границе с Белоруссией инновационными средствами
  • AP

«Для оперативного обнаружения врага на границе с Белоруссией установим современную систему безопасности», — написал Коваль в Telegram.

Он уточнил, что речь идёт о сети современных тепловизионных видеокамер, радиус действия которых составляет несколько километров.

17 ноября 2022 года белорусский Госпогранкомитет сообщил, что военные Вооружённых сил Украины ведут строительство железобетонного забора на границе с Белоруссией.

Начальник оперативно-аналитического управления белорусского Госпогранкомитета Дмитрий Любкин позже отметил, что строительство Украиной забора на границе с Белоруссией является дорогим и бесполезным мероприятием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить