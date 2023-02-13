Украина усилит систему безопасности на границе с Белоруссией инновационными средствами

Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что Украина намерена усилить систему безопасности на границе с Белоруссией с помощью инновационных средств.

«Для оперативного обнаружения врага на границе с Белоруссией установим современную систему безопасности», — написал Коваль в Telegram.

Он уточнил, что речь идёт о сети современных тепловизионных видеокамер, радиус действия которых составляет несколько километров.

17 ноября 2022 года белорусский Госпогранкомитет сообщил, что военные Вооружённых сил Украины ведут строительство железобетонного забора на границе с Белоруссией.

Начальник оперативно-аналитического управления белорусского Госпогранкомитета Дмитрий Любкин позже отметил, что строительство Украиной забора на границе с Белоруссией является дорогим и бесполезным мероприятием.