Марочко: ВСУ попытались контратаковать силы России на Краснолиманском направлении
Об этом сообщает ТАСС.
«На Краснолиманском направлении противник продолжает попытки вернуть оставленные позиции», — сказал Марочко.
Отмечается, что речь идёт о районах населённых пунктов Макеевка, Невское и Червонопоповка.
По словам Марочко, ВСУ понесли потери в живой силе и технике.
Ранее в Николаеве ударом России была уничтожена база диверсантов-подводников ВСУ.
Также сообщалось, что российские десантники пресекли попытку прорыва украинских подразделений в ЛНР.