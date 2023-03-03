Марочко: ВСУ попытались контратаковать силы России на Краснолиманском направлении

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ предприняли попытки контратаковать российские силы на Краснолиманском направлении, однако понесли потери и вернулись на ранее занимаемые позиции.

Об этом сообщает ТАСС. «На Краснолиманском направлении противник продолжает попытки вернуть оставленные позиции», — сказал Марочко. Отмечается, что речь идёт о районах населённых пунктов Макеевка, Невское и Червонопоповка. По словам Марочко, ВСУ понесли потери в живой силе и технике. Ранее в Николаеве ударом России была уничтожена база диверсантов-подводников ВСУ. Также сообщалось, что российские десантники пресекли попытку прорыва украинских подразделений в ЛНР.