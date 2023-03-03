РИА Новости: в Николаеве ударом России уничтожена база диверсантов-подводников ВСУ

Украинская база диверсантов-подводников уничтожена в Николаеве в результате российского удара по координатам, переданным николаевским подпольем.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на данной базе британские инструкторы готовили подводные беспилотники к атаке на российские корабли.

«Мы передали координаты этой тренировочной базы куда надо, и 25 февраля русские попали четко в цель», — сказал активист подполья.

Информации о судьбе британских инструкторов и потерях с украинской стороны предоставлено не было.

Ранее украинский пленный рассказал о службе британских и канадских офицеров в ВСУ.

Поступали сведения, что российские десантники пресекли попытку прорыва украинских подразделений в ЛНР.

Также сообщалось, что Киев бросает солдат на оборудование позиций даже под артобстрелами.