РИА Новости: в Николаеве ударом России уничтожена база диверсантов-подводников ВСУ
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на данной базе британские инструкторы готовили подводные беспилотники к атаке на российские корабли.
«Мы передали координаты этой тренировочной базы куда надо, и 25 февраля русские попали четко в цель», — сказал активист подполья.
Информации о судьбе британских инструкторов и потерях с украинской стороны предоставлено не было.
Ранее украинский пленный рассказал о службе британских и канадских офицеров в ВСУ.
Поступали сведения, что российские десантники пресекли попытку прорыва украинских подразделений в ЛНР.
Также сообщалось, что Киев бросает солдат на оборудование позиций даже под артобстрелами.