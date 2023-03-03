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РИА Новости: Киев бросает солдат на оборудование позиций даже под артобстрелами

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Киевское командование бросает солдат на оборудование позиций даже под артобстрелами, не считаясь с потерями.

Об этом РИА Новости рассказал командир миномётного расчёта с позывным «Антип».

По его словам, российский беспилотник обнаружил группу противника, вслед за этим российские войска «подавили цель» и уничтожили несколько националистов.

Отмечается, что бойцы ВСУ вернулись на позицию через несколько часов.

«Украинских солдат кидали на эту позицию с минимальным промежутком времени, несмотря на то что по ней шёл огонь», — сказал командир.

Он добавил, что украинское командование не считается с потерями.

«Противник точно знает, что ответ будет, и они всё равно туда лезут и лезут, даже если несут потери», — добавил российский военный.

Ранее на Авдеевском направлении российские Су-25 «Грач» уничтожили опорные пункты ВСУ.

Также сообщалось, что украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР.

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