РИА Новости: на Авдеевском направлении российские Су-25 «Грач» уничтожили опорные пункты ВСУ

Фронтовая штурмовая авиация России уничтожила ряд важных опорных пунктов украинских войск на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Противник понёс потери численностью до роты личного состава», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при авианалёте использовались бомбы ФАБ-500.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на Авдеевском направлении есть определённые успехи.

Днём ранее российские войска уничтожили узел связи и склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении.

Также сообщалось, что ВСУ применили химбоеприпасы на Артёмовском и Донецком направлениях.