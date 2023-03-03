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РИА Новости: на Авдеевском направлении российские Су-25 «Грач» уничтожили опорные пункты ВСУ

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Фронтовая штурмовая авиация России уничтожила ряд важных опорных пунктов украинских войск на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Противник понёс потери численностью до роты личного состава», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при авианалёте использовались бомбы ФАБ-500.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на Авдеевском направлении есть определённые успехи.

Днём ранее российские войска уничтожили узел связи и склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении.

Также сообщалось, что ВСУ применили химбоеприпасы на Артёмовском и Донецком направлениях.

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