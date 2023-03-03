РИА Новости: на Авдеевском направлении российские Су-25 «Грач» уничтожили опорные пункты ВСУ
Об этом сообщает РИА Новости.
«Противник понёс потери численностью до роты личного состава», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при авианалёте использовались бомбы ФАБ-500.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на Авдеевском направлении есть определённые успехи.
Днём ранее российские войска уничтожили узел связи и склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении.
Также сообщалось, что ВСУ применили химбоеприпасы на Артёмовском и Донецком направлениях.