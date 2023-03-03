Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Отмечается, что при обстреле погиб один человек, также ранена мирная жительница.
«Повреждены три домостроения в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки», — говорится в сообщении.
Ранее в ДНР сообщили о гибели мирного жителя при обстреле Никольского со стороны ВСУ.
Также поступала информация, что российские войска уничтожили узел связи и склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении.