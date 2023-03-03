Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за минувшие сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 62 боеприпаса.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Отмечается, что при обстреле погиб один человек, также ранена мирная жительница.

«Повреждены три домостроения в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки», — говорится в сообщении.

Ранее в ДНР сообщили о гибели мирного жителя при обстреле Никольского со стороны ВСУ.

Также поступала информация, что российские войска уничтожили узел связи и склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении.