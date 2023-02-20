РИА Новости: украинский пленный рассказал о службе британских и канадских офицеров в ВСУ
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Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
По словам собеседника агентства, он видел офицеров из Канады и Британии под Херсоном.
Украинский пленный отметил, что их сопровождали инженеры, а работали они в основном с бойцами морской пехоты.
Он также подчеркнул, что специалисты не занимались инструктажем, а принимали участие в боевых действиях.
Ранее в СК России заявили, что иностранные наёмники получают на Украине от 30 тыс. до 100 тыс. гривен.