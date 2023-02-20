РИА Новости: украинский пленный рассказал о службе британских и канадских офицеров в ВСУ

Украинский военнопленный рассказал, как военнослужащие ВСУ взаимодействуют с британскими и канадскими офицерами на различных участках фронта.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, он видел офицеров из Канады и Британии под Херсоном.

Украинский пленный отметил, что их сопровождали инженеры, а работали они в основном с бойцами морской пехоты.

Он также подчеркнул, что специалисты не занимались инструктажем, а принимали участие в боевых действиях.

Ранее в СК России заявили, что иностранные наёмники получают на Украине от 30 тыс. до 100 тыс. гривен.