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В СК России заявили, что иностранные наёмники получают на Украине от 30 до 100 тысяч гривен

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что иностранные наёмники, воюющие на стороне ВСУ, получают от 30 до 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает ТАСС.

«Киевским режимом при поддержке коллективного Запада поощряется запрещённое международными нормами участие наёмников в боевых действиях на стороне Украины», — отметил глава СК России.

По его словам, добровольцы из зарубежных государств зачастую в упрощённом порядке получают гражданство Украины, после чего вступают в ВСУ. 

«В настоящее время продолжается работа по установлению конкретных лиц из числа иностранных граждан и фактов их противоправных действий», — сказал Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что почти 700 украинских силовиков обвиняются в запрещённых методах ведения войны.

Также СК установил, из каких видов вооружений обстреливают Донбасс.

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