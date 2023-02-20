В СК России заявили, что иностранные наёмники получают на Украине от 30 до 100 тысяч гривен
Об этом сообщает ТАСС.
«Киевским режимом при поддержке коллективного Запада поощряется запрещённое международными нормами участие наёмников в боевых действиях на стороне Украины», — отметил глава СК России.
По его словам, добровольцы из зарубежных государств зачастую в упрощённом порядке получают гражданство Украины, после чего вступают в ВСУ.
«В настоящее время продолжается работа по установлению конкретных лиц из числа иностранных граждан и фактов их противоправных действий», — сказал Бастрыкин.
Ранее сообщалось, что почти 700 украинских силовиков обвиняются в запрещённых методах ведения войны.
Также СК установил, из каких видов вооружений обстреливают Донбасс.