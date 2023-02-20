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СК России: почти 700 украинских силовиков обвиняются в запрещённых методах ведения войны

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Фигурантами уголовных дел о применении запрещённых средств и методов войны стали почти 700 украинских силовиков, сообщает председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как информирует ТАСС, 118 из них — это командиры и руководители ВСУ и Минобороны Украины.

«Вынесено постановлений о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 403 лиц, из них 188 очно», — сказал Бастрыкин.

Уточняется, что заочно арестованы 136 обвиняемых.

Ранее СК установил, из каких видов вооружений обстреливают Донбасс.

Также Александр Бастрыкин заявил, что украинские военные отрубают головы погибшим наёмникам, чтобы тех не опознали.

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