Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что представители ВС Украины отрубают головы погибшим наёмникам, чтобы тех не смогли опознать, и таким образом скрывают их данные.

«Украинская сторона старается любым путём скрыть данные о личности иностранцев. С целью осложнить опознание тел погибших наёмников представители Вооружённых сил Украины отсекают им кисти и головы», — цитирует его ТАСС.

Бастрыкин сообщил, что несколько таких тел были обнаружены в зоне проведения спецоперации.

По записям в мобильных телефонах удалось установить, что останки принадлежат польским наёмникам, уточнил он.

7 февраля помощник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ в Угледаре расстреляли группу польских наёмников.

В октябре следователи российского СК закончили расследование 116 уголовных дел по фактам преступлений украинских военных против мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины.