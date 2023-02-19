Бастрыкин: украинские военные отрубают головы погибшим наёмникам, чтобы тех не опознали
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«Украинская сторона старается любым путём скрыть данные о личности иностранцев. С целью осложнить опознание тел погибших наёмников представители Вооружённых сил Украины отсекают им кисти и головы», — цитирует его ТАСС.
Бастрыкин сообщил, что несколько таких тел были обнаружены в зоне проведения спецоперации.
По записям в мобильных телефонах удалось установить, что останки принадлежат польским наёмникам, уточнил он.
7 февраля помощник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ в Угледаре расстреляли группу польских наёмников.
В октябре следователи российского СК закончили расследование 116 уголовных дел по фактам преступлений украинских военных против мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины.