Узнать больше

Бастрыкин: украинские военные отрубают головы погибшим наёмникам, чтобы тех не опознали

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что представители ВС Украины отрубают головы погибшим наёмникам, чтобы тех не смогли опознать, и таким образом скрывают их данные.
Бастрыкин: украинские военные отрубают головы погибшим наёмникам, чтобы тех не опознали
  • © СК РФ

«Украинская сторона старается любым путём скрыть данные о личности иностранцев. С целью осложнить опознание тел погибших наёмников представители Вооружённых сил Украины отсекают им кисти и головы», — цитирует его ТАСС.

Бастрыкин сообщил, что несколько таких тел были обнаружены в зоне проведения спецоперации.

По записям в мобильных телефонах удалось установить, что останки принадлежат польским наёмникам, уточнил он.

7 февраля помощник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ в Угледаре расстреляли группу польских наёмников.

В октябре следователи российского СК закончили расследование 116 уголовных дел по фактам преступлений украинских военных против мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить