Бастрыкин: СК установил, из каких видов вооружений обстреливают Донбасс
Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
При этом он отметил, что в 2014 году Вооружённые силы Украины не имели на вооружении натовское оружие.
«Сейчас Запад поставляет всё более смертоносное вооружение», — сказал Бастрыкин.
По его словам, ВСУ также применяют ствольную артиллерию калибра 155 мм. Речь идёт об американской гаубице М777 и французской самоходной артиллерийской установке Caesar.
Ранее главком сил НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что самолёты F-16 могут помочь Украине.
Также в Белом доме заявили, что США будут приветствовать передачу ВСУ самолётов другими странами.