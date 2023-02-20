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Бастрыкин: СК установил, из каких видов вооружений обстреливают Донбасс

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что на сегодняшний день ВСУ ведут обстрелы из различных реактивных систем залпового огня — от советских «Градов» до американских HIMARS.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

При этом он отметил, что в 2014 году Вооружённые силы Украины не имели на вооружении натовское оружие. 

«Сейчас Запад поставляет всё более смертоносное вооружение», — сказал Бастрыкин.

По его словам, ВСУ также применяют ствольную артиллерию калибра 155 мм. Речь идёт об американской гаубице М777 и французской самоходной артиллерийской установке Caesar.

Ранее главком сил НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что самолёты F-16 могут помочь Украине.

Также в Белом доме заявили, что США будут приветствовать передачу ВСУ самолётов другими странами.

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