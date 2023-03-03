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РИА Новости: российские десантники пресекли попытку прорыва украинских подразделений в ЛНР

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Российские десантники пресекли попытку прорыва украинских подразделений на линии боевого соприкосновения в ЛНР.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня укрофашисты предприняли очередную попытку подойти к нашему переднему краю», — сказал командир подразделения с позывным «Самара».

Отмечается, что российская разведка обнаружила противника ещё на подступах.

«Вычисляя противника с воздуха, расчёты АГС нанесли огневое поражение по разрозненному противнику», — говорится в сообщении.

Ранее общественники ряда стран приехали в ЛНР.

Также сообщалось, что российские войска уничтожили узел связи и склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении.

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