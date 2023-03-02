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Общественники ряда стран приехали в ЛНР

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Делегация европейских общественников приехала в ЛНР. Свой визит она начала с возложения цветов у мемориала «Не забудем, не простим».
Общественники ряда стран приехали в ЛНР
  • Gettyimages.ru
  • © Holger Leue

Затем общественники отправились в Стахановскую школу-интернат №1. Они привезли детские канцелярские наборы, а также оказали финансовую помощь образовательному учреждению.

В состав делегации вошли Давид Какионэ, организатор общественной организации «Антифашистский караван» (Италия), Штэфан Эрнст Зигфрид Натке, общественный деятель из Германии, Эсой Синан, общественный деятель из Турции.

Также в ЛНР приехали общественники из Испании.

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