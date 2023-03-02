Общественники ряда стран приехали в ЛНР
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Затем общественники отправились в Стахановскую школу-интернат №1. Они привезли детские канцелярские наборы, а также оказали финансовую помощь образовательному учреждению.
В состав делегации вошли Давид Какионэ, организатор общественной организации «Антифашистский караван» (Италия), Штэфан Эрнст Зигфрид Натке, общественный деятель из Германии, Эсой Синан, общественный деятель из Турции.
Также в ЛНР приехали общественники из Испании.