Экс-разведчик США Риттер: Киев рискует потерять новые территории при продолжении конфликта
- AFP
«Произошла необратимая потеря Украиной 20% территории, эта цифра может возрасти, если конфликт продолжится», — сказал он в интервью YouTubе-каналу Rebirth of Communism.
Ранее американский профессор экономики Ричард Вольф заявил, что Украина уже сейчас является самой проигравшей стороной конфликта — её экономика разваливается, а значительные бывшие украинские территории теперь контролируются Россией.
По мнению председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, наступление украинских войск на южном направлении может привести к катастрофическим для них последствиям и стать причиной падения киевского режима.