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Экс-разведчик США Риттер: Киев рискует потерять новые территории при продолжении конфликта

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Украина может потерять новые территории при продолжении военного конфликта. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Экс-разведчик США Риттер: Киев рискует потерять новые территории при продолжении конфликта
  • AFP

«Произошла необратимая потеря Украиной 20% территории, эта цифра может возрасти, если конфликт продолжится», — сказал он в интервью YouTubе-каналу Rebirth of Communism.

Ранее американский профессор экономики Ричард Вольф заявил, что Украина уже сейчас является самой проигравшей стороной конфликта — её экономика разваливается, а значительные бывшие украинские территории теперь контролируются Россией.

По мнению председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, наступление украинских войск на южном направлении может привести к катастрофическим для них последствиям и стать причиной падения киевского режима.

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