Украина может потерять новые территории при продолжении военного конфликта. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Произошла необратимая потеря Украиной 20% территории, эта цифра может возрасти, если конфликт продолжится», — сказал он в интервью YouTubе-каналу Rebirth of Communism.

Ранее американский профессор экономики Ричард Вольф заявил, что Украина уже сейчас является самой проигравшей стороной конфликта — её экономика разваливается, а значительные бывшие украинские территории теперь контролируются Россией.

По мнению председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, наступление украинских войск на южном направлении может привести к катастрофическим для них последствиям и стать причиной падения киевского режима.