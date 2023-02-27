Наступление украинских войск на южном направлении может привести к катастрофическим для них последствиям и стать причиной падения киевского режима. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, наступление ВСУ приведёт к большим потерям.

«Эти потери станут для него (украинского президента Владимира Зеленского. — RT) невосполнимыми, что позволит переломать хребет этому режиму», — приводит РИА Новости его слова.

Рогов добавил, что Запад подталкивает Украину к наступлению, об этом известно российским военнослужащим.

«Наши военные готовы защитить границы России от готовящейся агрессии», — заявил он.

Ранее Рогов сообщил, что украинские военные могут попытаться начать наступление на южном направлении в Запорожской области в конце марта.

Он подчеркнул, что к этому времени ВС Украины смогут наловить достаточное количество людей, которых смогут «кинуть в топку», с учётом того, что даже «больные люди» могут призываться в украинскую армию.