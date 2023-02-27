Узнать больше

Рогов заявил, что наступление ВСУ на юге может привести к падению киевского режима

Короткая ссылка
Наступление украинских войск на южном направлении может привести к катастрофическим для них последствиям и стать причиной падения киевского режима. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил, что наступление ВСУ на юге может привести к падению киевского режима
  • РИА Новости

По его словам, наступление ВСУ приведёт к большим потерям.

«Эти потери станут для него (украинского президента Владимира Зеленского. — RT) невосполнимыми, что позволит переломать хребет этому режиму», — приводит РИА Новости его слова.

Рогов добавил, что Запад подталкивает Украину к наступлению, об этом известно российским военнослужащим.

«Наши военные готовы защитить границы России от готовящейся агрессии», — заявил он.

Ранее Рогов сообщил, что украинские военные могут попытаться начать наступление на южном направлении в Запорожской области в конце марта.

Он подчеркнул, что к этому времени ВС Украины смогут наловить достаточное количество людей, которых смогут «кинуть в топку», с учётом того, что даже «больные люди» могут призываться в украинскую армию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить