Шор: оппозиция в Молдавии сегодня фактически борется с диктатором

Сторонники оппозиции в Молдавии намерены победить в политической борьбе с властью Майи Санду, уверен лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор.

«Мы боремся сегодня фактически с диктатором. Мы боремся сегодня с женщиной, с человеком, у которой абсолютно нет ценностей и идеалов, которые есть у 98% населения Республики Молдова. Мы боремся, в конце концов, с режимом, который поддерживается западными странами, просто беспрекословно. Но народ сильнее, поэтому мы победим», — сказал он в интервью RT.

Протестующие будут идти до конца и добьются того, чтобы законно отправить в отставку действующий режим, подчеркнул Шор.

Политик также сообщил, что сегодня молдаване «живут хуже, чем когда-либо», с каждым месяцем ситуация в Молдавии становится хуже, а нынешние протесты в республике связаны с «практически социальной катастрофой».

Шор подчеркнул, что те счета, которые приходят за коммунальные услуги, «люди не могут себе позволить оплатить».