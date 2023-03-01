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Советник Зеленского Роднянский заявил, что ВСУ могут стратегически отступить из Артёмовска

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Советник президента Украины Александр Роднянский заявил, что подразделения ВСУ по решению командования могут отступить из Артёмовска (Бахмута).
Советник Зеленского Роднянский заявил, что ВСУ могут стратегически отступить из Артёмовска
  • AP

«Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока что они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так», — сказал он CNN.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Артёмовск потерян для Украины и вопрос стоит только в дате, когда произойдёт взятие города.

Он отметил, что ВС России работают практически в центральном районе Артёмовска.

Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский сообщил, что в районе Артёмовска для украинских военнослужащих сложилась крайне напряжённая обстановка.

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