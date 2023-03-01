Советник Зеленского Роднянский заявил, что ВСУ могут стратегически отступить из Артёмовска
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«Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока что они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так», — сказал он CNN.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Артёмовск потерян для Украины и вопрос стоит только в дате, когда произойдёт взятие города.
Он отметил, что ВС России работают практически в центральном районе Артёмовска.
Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский сообщил, что в районе Артёмовска для украинских военнослужащих сложилась крайне напряжённая обстановка.