Советник Зеленского Роднянский заявил, что ВСУ могут стратегически отступить из Артёмовска

Советник президента Украины Александр Роднянский заявил, что подразделения ВСУ по решению командования могут отступить из Артёмовска (Бахмута).

«Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока что они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так», — сказал он CNN.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Артёмовск потерян для Украины и вопрос стоит только в дате, когда произойдёт взятие города.

Он отметил, что ВС России работают практически в центральном районе Артёмовска.

Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский сообщил, что в районе Артёмовска для украинских военнослужащих сложилась крайне напряжённая обстановка.