Советник Пушилина Гагин: ВСУ стягивают западное вооружение в Часов Яр

Украинская армия перебрасывает западное вооружение в Часов Яр для дальнейшей обороны города, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, украинское командование сосредоточило своё внимание на Часове Яре.

«Теперь к обороне готовят его: стаскивают технику, в том числе западную», — цитирует ТАСС Гагина.

Он отметил, что в Киеве понимают неизбежность потери Артёмовска.

Ранее Гагин заявил, что Артёмовск потерян для Украины и вопрос только в дате, когда произойдёт взятие города.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что в районе города для украинских военнослужащих сложилась крайне напряжённая обстановка.

По последним данным, практически все дороги в Артёмовск находятся под огневым контролем России.