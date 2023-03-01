Советник Пушилина Гагин: ВСУ стягивают западное вооружение в Часов Яр
По его словам, украинское командование сосредоточило своё внимание на Часове Яре.
«Теперь к обороне готовят его: стаскивают технику, в том числе западную», — цитирует ТАСС Гагина.
Он отметил, что в Киеве понимают неизбежность потери Артёмовска.
Ранее Гагин заявил, что Артёмовск потерян для Украины и вопрос только в дате, когда произойдёт взятие города.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что в районе города для украинских военнослужащих сложилась крайне напряжённая обстановка.
По последним данным, практически все дороги в Артёмовск находятся под огневым контролем России.