В Гомеле задержаны около 200 сторонников «ЧВК «Рёдан»

Около 200 сторонников субкультуры «ЧВК «Рёдан» были задержаны в Гомеле, сообщает МВД Белоруссии.

«Пресечена попытка проведения массовой акции с участием несовершеннолетних. Задержаны 200 человек», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что 28 февраля в Гомеле по призывам в социальных сетях сторонники «ЧВК «Рёдан» собрались у торгового центра «Секрет».

Также сообщается, что в органы внутренних дел без применения силы были доставлены 200 человек, 183 из них — несовершеннолетние.

Сотрудники полиции ранее предотвратили массовую драку сторонников субкультуры «ЧВК «Рёдан» возле торгового центра «Форум» в Улан-Удэ.

Также стало известно, что в Москве 24 и 25 февраля в полицейские участки из-за беспорядков были доставлены более 350 человек, из них 319 — подростки.