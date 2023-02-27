РИА Новости: в Москве 24 и 25 февраля в отделы полиции доставлено более 300 подростков

В Москве 24 и 25 февраля в полицейские участки из-за беспорядков были доставлены более 350 человек, из них 319 — подростки.

РИА Новости

Об этом рассказал РИА Новости источник в правоохранительных структурах. «У некоторых из доставленных изъяли газовые баллончики, ножи, а также страйкбольные пистолеты», — отметил он. Ранее в СМИ появилась информация, что в некоторых городах России якобы задерживают сторонников субкультуры «Рёдан». Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УМВД по Казани, полиция 26 февраля задержала в одном из торговых центров Казани 16 молодых людей за нарушение общественного порядка.