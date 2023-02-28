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В Кремле прокомментировали ситуацию с ЧВК «Рёдан»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ЧВК «Рёдан».
В Кремле прокомментировали ситуацию с ЧВК «Рёдан»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По его словам, в Кремле поддерживают борьбу с противоправными действиями участников движения.

Песков добавил, что власти обратили внимание на инциденты, связанные с представителями организации, включая драки.

«Естественно, на это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. И конечно, скорее это псевдосубкультура, которая идёт со знаком минус и которая ничего хорошего не несёт нашей молодёжи», — сказал он.

Сотрудники полиции ранее предотвратили массовую драку сторонников субкультуры ЧВК «Рёдан» возле торгового центра «Форум» в Улан-Удэ.

Также стало известно, что в Москве 24 и 25 февраля в полицейские участки из-за беспорядков были доставлены более 350 человек, из них 319 — подростки.

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